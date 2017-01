Sky Nostalgie 03:20 bis 05:05 Komödie Oh Jonathan - Oh Jonathan D 1973 Nach einer Vorlage von Hanns Kräly 20 40 60 80 100 Merken Konsul Jonathan (Heinz Rühmann) liegt im Sterben. Vor seinem Tod möchte er unbedingt seine zukünftige Schwiegertochter kennen lernen. Um ihn nicht zu enttäuschen, überredet sein lediger Sohn Tobias (Peter Fricke) das erste Mädchen, das ihm über den Weg läuft, sich als seine Braut auszugeben. - Publikumsliebling Heinz Rühmann in einer Glanzrolle als kauziger Konsul. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Konsul Jonathan Reynold) Franziska Oehme (Eva Schmidt) Paul Dahlke (Dr. Paul Heizer) Peter Fricke (Tobias Reynold) Paul Verhoeven (Monsignore Berghammer) Ingeborg Lapsien (Schwester Barbara) Kurt Buecheler (Robert) Originaltitel: Oh, Jonathan, oh, Jonathan! Regie: Franz Peter Wirth Drehbuch: Hans Kräly, Franz Peter Wirth Kamera: Gernot Roll Musik: Horst Jankowski Altersempfehlung: ab 6