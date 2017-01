Sky Nostalgie 21:50 bis 23:20 Western Die gnadenlosen Vier USA 1961 Nach einer Vorlage von Clair Huffaker 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine kleine Grenzstadt im Wilden Westen gerät in der Hand von vier gradenlosen Reitern. Sie morden, plündern, schießen den Sheriff an und rauben die örtliche Bank aus. Die vier sind vor dem Henker geflüchtete Banditen. Als sie mit der junge Helen (Zohra Lampert) als Geisel die Stadt verlassen, muss Hilfssheriff Banner Cole (Audie Murphy) die Verfolgungsjagd aufnehmen. - Harter Western mit ungewöhnlich kantigen Charakteren und untypischen Themen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Audie Murphy (Banner Cole) John Saxon (Seymour Kern) Zohra Lampert (Helen Caldwell) Ward Ramsey (Marshal Isaac Webb) Vic Morrow (Crip) Robert Keith (Capt. Brown) Royal Dano (Onkel Billy) Originaltitel: Posse from Hell Regie: Herbert Coleman Drehbuch: Clair Huffaker Kamera: Clifford Stine Musik: Joseph Gershenson