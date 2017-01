Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Häuptling Sangre USA 1971 Merken Der kriegerische Indianerhäuptling Sangre gerät in Big Johns Gewalt. Zu allem entschlossene Krieger scharen sich daraufhin um High Chaparral. Es beginnt eine nervenaufreibende Belagerung der Ranch. Auch die US-Armee fordert die Herausgabe Sangres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Henry Darrow (Manolito) Linda Cristal (Victoria Cannon) Don Collier (Sam) Rudy Ramos (Wind) David S. Cass Sr. (Corporal) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Phil Rawlins Drehbuch: Jack B. Sowards Kamera: Jack Swain Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 6