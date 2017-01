Sky Nostalgie 18:20 bis 18:40 Abenteuerserie Tarzan Ein unwillkommener Gast USA, MEX 1991 Merken Rogers Vater, Mr. Taft, taucht überraschend im Camp auf. Er ist unzufrieden mit den bisherigen Forschungsergebnissen und will sämtliche Gelder streichen. Roger soll mit ihm zurück nach New York fliegen. Aber der Dschungel erteilt ihm eine Lektion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolf Larson (Tarzan) Lydie Denier (Jane Porter) Malick Bowens (Simon Govier) Sean Roberge (Roger Taft jun.) Chuck Samanta (Roger Taft sen.) Errol Slue (Jack) William Taylor (Dan Miller) Originaltitel: Tarzán Regie: Gérard Hameline Drehbuch: Misha MacDonald, Max A. Keller, Micheline H. Keller Kamera: Ludek Bogner Musik: Laurence Juber