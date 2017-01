Sky Cinema +24 07:50 bis 09:25 Drama Der Kandidat - Macht hat ihren Preis USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Golf von Mexiko, 2010: Vor der Küste steht eine Bohrinsel in Flammen und löst eine verheerende ökologische Katastrophe aus. In dieser Krise erntet der Abgeordnete Colin Price (Nicolas Cage) großen Beifall, als er sich für die kleinen Leute einsetzt, die nun um ihre Existenz kämpfen. Als pikante Details aus Prices Privatleben an die Öffentlichkeit kommen, droht jedoch ein handfester Skandal. Unter dem Druck flüchtet sich der Politiker mehr denn je in den Alkohol. - Nicolas Cage als Kämpfer für die kleinen Leute: spannendes Politdrama, zugleich präzise Charakterstudie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Colin Pryce) Sarah Paulson (Kate Haber) Peter Fonda (Rayne Pryce) Connie Nielsen (Deborah Pryce) Wendell Pierce (Frank Legrand) Bryan Batt (Mark Lavin) Christopher Berry (Hal Provich) Originaltitel: The Runner Regie: Austin Stark Drehbuch: Austin Stark Kamera: Elliot Davis Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 6