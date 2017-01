Weihnachten, das Fest der Liebe, steht vor der Tür. Doch eben die Liebe sorgt im Leben von zehn Frankfurter Frauen und Männern für jede Menge Frust: Dauersingle Kiki (Nora Tschirner) will endlich den Mann fürs Leben finden. Klaus (Friedrich Mücke) zaudert vor seiner Heirat mit Viktor (Christian Ulmen). Kerem (Fahri Yardim) muss seine Familie aus finanziellen Nöten retten. Und der reumütige Hannes (Wotan Wilke Möhring) will nach einem Seitensprung seine Noch-Ehefrau Clara (Heike Makatsch) zurückerobern. - Weihnachts-Romantikspaß mit deutscher All-Star-Besetzung, warmherzig inszeniert vom "Frau Ella"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen