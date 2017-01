Sky Cinema Hits 22:05 bis 00:25 Drama Sieben Jahre in Tibet USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Herbst 1939 will der österreichische Alpinist Heinrich Harrer (Brad Pitt) den Nanga Parbat besteigen. Am Anfang der Expedition geraten er und sein Team in Kriegsgefangenschaft. Gemeinsam mit seinem Landsmann Peter Aufschnaiter (David Thewlis) gelingt Harrer die Flucht nach Tibet. Dort avanciert Harrer zum Berater des jungen Dalai Lama. Die folgenden Jahre werden für Harrer zu einer tiefen, spirituellen Erfahrung. Doch dann marschieren die Chinesen in Tibet ein. - Grandios fotografierter Abenteuerfilm mit Superstar Brad Pitt als Mann zwischen Abenteuerlust und Erleuchtung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Heinrich Harrer) David Thewlis (Peter Aufschnaiter) B. D. Wong (Ngawang Jigme) Mako (Kungo Tsarong) Ingeborga Dapkunaite (Ingrid Harrer) Lhakpa Tsamchoe (Pema Lhaki) Ama Ashe Dongtse (Tashi) Originaltitel: Seven Years in Tibet Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Becky Johnston Kamera: Robert Fraisse Musik: John Towner Williams Altersempfehlung: ab 12