Classica 03:15 bis 04:15 Musik Brahms, Violinkonzert D-Dur op. 77 D 1982 Stereo 16:9

Johannes Brahms (1833-1897): Violinkonzert D-Dur op. 77. Yehudi Menuhin (Violine), Gewandhausorchester Leipzig; Leitung: Kurt Masur. Aufgenommen am 2. September 1982 im Gewandhaus zu Leipzig. Yehudi Menuhin (1916-1999) war ein bedeutender Geiger und ein Botschafter der Musik. Er reiste sieben Jahrzehnte um den Erdball - als Geiger, Lehrer und immer häufiger auch als Dirigent - und erhielt viele Auszeichnungen für seine Verdienste um die Musik und die Völkerverständigung. Der engagierte Humanist und Kosmopolit war einer der ersten ausländischen Musiker, die nach 1945 in Deutschland auftraten.