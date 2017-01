Classica 00:25 bis 01:05 Musik Burkard Schliessmann spielt Godowsky D 2004 Stereo 16:9 Merken Leopold Godowsky (1870-1938): Symphonische Metamorphosen nach Johann Strauß. Die Fledermaus - Alt-Wien - Wienerisch - Ein Künstlerleben. Burkard Schliessmann (Klavier), aufgenommen im Mendelssohn-Saal der Historischen Stadthalle am Johannisberg in Wuppertal. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Burkard Schliessmann Originaltitel: Burkard Schliessmann spielt Godowsky Musik: Leopold Godowsky