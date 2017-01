Classica 23:40 bis 00:25 Musik Brahms, Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 USA 1972 Stereo 16:9 Merken Boston Symphony Orchestra; Leitung: Leonard Bernstein. Aufgenommen am 25. Juli 1972 in Tanglewood, dem Sommerdomizil des Boston Symphony Orchestra. Das Sommerfestival in Tanglewood ist eines der bekanntesten Musikfestivals in den USA. Im Gegensatz zur stürmischen und dramatischen Ersten ist Brahms' Zweite Sinfonie heiter und lyrisch. Die Musik kann als Spiegelbild der idyllischen Landschaft um den Wörthersee in Kärnten verstanden werden, wo Brahms das Werk im Sommer 1877 komponierte.Brahms selbst wies jedoch auf eine von der pastoralen Heiterkeit überdeckte unterschwellige Melancholie hin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Brahms, Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 Musik: Johannes Brahms