Classica 20:15 bis 21:55 Musik Europakonzert aus Versailles Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin / Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 415 / Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica" D, F 1997 Stereo 16:9 Merken Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin - Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 415 - Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica". Berliner Philharmoniker; Dirigent und Solist: Daniel Barenboim. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt, 1997 in der Königlichen Oper des Schlosses von Versailles (Frankreich). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Daniel Barenboim Originaltitel: Europakonzert aus Versailles Musik: Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel