Sky Sport 2 07:00 bis 10:00 Golf Golf: The Open Championship The 145th Open Championship, 4. Tag in Ayrshire, Schottland (Großbritannien) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mehr Tradition geht nicht: Von 14. bis 17.Juli 2016 spielt die komplette Weltelite beim ältesten Golf-Turnier der Welt um den Claret Jug. Erste Anwärter auf den Titel "Champion Golfer of the Year" sind Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jason Day und Jordan Spieth. Mit dabei im Royal Troon Golf Club (6.575 Meter, Par 71) an der rauen schottischen Westküste sind auch Martin Kaymer und Bernd Wiesberger. Titelverteidiger ist der US-Amerikaner Zach Johnson. Sky überträgt das dritte Major des Jahres von Donnerstag bis Sonntag bis zu elf Stunden täglich live und exklusiv. Kommentar: Adrian Grosser, Carlo Knauss und Gregor Biernath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

