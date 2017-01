Mambrú und B (Benicio Del Toro, Tim Robbins) sind erfahrene NGO-Mitarbeiter, die der Einsatz in Krisengebieten teilweise abstumpfen ließ. Als die junge und idealistische Sophie (Mélanie Thierry) und Mambrús Ex-Geliebte Katya (Olga Kurylenko) in ihre Gruppe kommen, ist es mit der Gelassenheit vorbei. So entwickelt sich eine eigentlich einfache Mission zur Wasserversorgung eines Dorfes zu einer frustrierenden Tortur, der die Beteiligten nur mit einer großzügigen Portion Humor beikommen. - Topbesetzte Tragikomödie, mit der Fernando Leon de Aranoas ("Montags in der Sonne") sein englischsprachiges Debüt gibt. In Google-Kalender eintragen