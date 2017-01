Sky Sport 1 09:15 bis 11:15 Fußball Fußball: UEFA Champions League AS Monaco - Bayer Leverkusen, Gruppenphase 2. Spieltag, Dienstag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Überraschungsteam der Gruppe E war am 1. Spieltag der AS Monaco. Die Monegassen triumphierten im Wembley Stadion 2:1 gegen Tottenham und beeindruckten mit technisch anspruchsvollem Konterfußball. "Tottenham war der Favorit, aber wir haben alles gegeben und am Ende verdient gewonnen", kommentierte Trainer Leonardo Jardim. Nach einem verdienten Sieg sah es 35 Minuten lang auch für Bayer gegen Moskau aus. Leverkusen führte 2:0, spielte Katz und Maus mit dem Gegner, vergaß aber das Toreschießen. Die Strafe folgte auf den Fuß. Noch vor der Halbzeit glich der ZSKA mit einem Doppelpack aus und verwaltete in der zweiten Hälfte problemlos das Remis. "Wir haben Lehrgeld bezahlt", so Coach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League