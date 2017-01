Sky Sport HD (1) 06:45 bis 08:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Bayer Leverkusen - ZSKA Moskau, Gruppenphase 1. Spieltag, Mittwoch 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bayer startet die Mission Königsklasse gegen den ZSKA Moskau. Die "Werkself" trifft zum ersten Mal auf den 13-maligen Russischen Meister. "Ein unberechenbares Team", sagt Sportdirektor Rudi Völler, "aber natürlich gehen wir optimistisch in die Gruppenphase. Wir wollen uns durchsetzen." Ins gleiche Horn bläst Trainer Roger Schmidt: "Eine ausgeglichene Gruppe und mit Moskau ein starker Gegner zum Auftakt. Wir haben das Ziel, ins Achtelfinale einzuziehen." Einen guten und "erfolgreichen Start", erhofft sich ZSKA-Coach Leonid Slutskiy, "wir haben die Qualität, um in Leverkusen zu bestehen." Vor allem die eingespielte Abwehr um den russischen National In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

