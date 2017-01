Sky Atlantic HD 03:25 bis 04:20 Krimiserie Brotherhood Unersetzlich USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tommys (Jason Clarke) Ehefrau Eileen (Annabeth Gish) macht sich Sorgen, dass ihre Familie die Gemeinde "The Hill" nie verlassen wird. Tommy wird unterdessen von Abgeordnetensprecher Donatello (Matt Servitto) erneut stark in Beschlag genommen. Tommys Mutter Rose (Fionnula Flanagan) freundet sich zum Argwohn ihres Sohnes Michael (Jason Isaacs) mit dessen Cousin Colin (Brían F. O'Byrne) stärker an. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Brían F. O'Byrne (Colin Carr) Fiona C. Erickson (Mary Rose Caffee) Originaltitel: Brotherhood Regie: Ed Bianchi, Henry Bromell Drehbuch: Blake Masters, Karen Hall Altersempfehlung: ab 16