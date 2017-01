Sky Atlantic HD 23:50 bis 00:55 Serien Five Days Tag 3 GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit drei Tagen sind Leanne Wellings (Christine Tremarco) und ihre beiden Kinder schon verschwunden. Die Ermittlungs-Tasce Force um DCI Iain Barclay (Hugh Bonneville) gibt eine Pressekonferenz und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Matt Wellings (David Oyelowo) erfährt, dass seine vermisste Frau schwanger ist. Eine Krankenschwester verdächtigt ihren Sohn, etwas mit der Entführung von Rosie zu tun zu haben. - Golden-Globe-nominiert: fesselnde BBC-Miniserie über fünf Tage, an denen die Polizei in einem mysteriösen Vermissten-Fall ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penelope Wilton (Barbara Poole) Sarah Smart (Sarah Wheeler) Michelle Bonnard (Defne "Tops" Topcu) Patrick Malahide (John Poole) Edward Woodward (Victor Marsham) David Oyelowo (Matt Wellings) Rory Kinnear (Kyle Betts) Originaltitel: Five Days Regie: Otto Bathurst Drehbuch: Gwyneth Hughes Kamera: Florian Hoffmeister Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 12