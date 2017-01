Sky Atlantic HD 22:50 bis 23:50 Serien Gomorrha - Die Serie Russisch Roulette I, D 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Ciro (Marco D'Amore) in Spanien weilt, baut Imma (Maria Pia Calzone) ihre Macht im Clan weiter aus. Ciro hält nicht viel von ihrem Führungsstil und versucht, sich nach seiner Rückkehr nach Neapel auf eigene Faust in der Organisation zu profilieren. Doch dann gibt Imma ihm einen Auftrag, der sich als perfide Falle erweist. - Schockierend realistische Mafiaserie nach dem gleichnamigen Bestseller von Roberto Saviano. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Stefano Bises, Roberto Saviano, Leonardo Fasoli Kamera: Paolo Carnera, Michele D'Attanasio Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 16