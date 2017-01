Sky Atlantic HD 22:35 bis 22:50 Magazin Atlantic Special: Gomorrha Gomorrha D Stereo 16:9 HDTV Merken Als "italienisches 'The Wire'" feierte die Presse die von Sky Italia mitproduzierte Mafiaserie "Gomorrha", die bereits Rekordquoten in Italien und Großbritannien erreichte. Jetzt kommt die von Bestsellerautor Roberto Saviano mitkreierte Serie nach Deutschland. Das Atlantic Special gibt einen Vorgeschmack darauf mit Hintergründen zur Produktion und Interviews mit den Hauptdarstellern, Regisseur Stefano Sollima und Roberto Saviano. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Atlantic Special