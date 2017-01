Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Hepatitis V USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Konflikt zwischen Menschen und Vampiren spitzt sich weiter zu. Um die drohende Eskalation abzuwenden, sucht Bill (Stephan Moyer) den Rat von Lilith (Jessica Clark). Unterdessen geraten Pam, Eric und Jessica (Kristin Bauer van Straten, Alexander Skarsgård, Deborah Ann Woll) im Vampir-Camp in höchste Gefahr. Als Sookie (Anna Paquin) herausfindet, dass sie nicht von ihren Eltern, sondern von Warlow (Rob Kazinsky) gerettet wurde, verliebt sie sich in ihn. Sam (Sam Trammell) versucht die beste Entscheidung für Emmas Zukunft zu treffen. - Sexy, blutig, wild: die 6. Staffel der coolen, emmyprämierten Vampirsaga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Howard Deutch Drehbuch: Daniel Kenneth, Charlaine Harris, Alan Ball Kamera: Evans Brown Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16