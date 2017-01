Sky Atlantic HD 13:05 bis 13:55 Serien Deadwood Der Druck steigt USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Swearengen (Ian McShane) erhält ein Telegramm, dass Hawkeye mit Verstärkung unterwegs nach Deadwood ist. Sheriff Bullock (Timothy Olyphant) führt seinen Wahlkampf in Sturgis fort. Da wird Ellsworth (Jim Beaver) von Hearsts (Gerald McRaney) Leuten erschossen und Trixie schießt Hearst an. Bullock kehrt nach Deadwood zurück und Swearengen bittet Wu (Keone Young)um Verstärkung aus Chinatown. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Ellsworth) John Hawkes (Sol Star) Powers Boothe (Cy Tolliver) Robin Weigert (Calamity Jane) Originaltitel: Deadwood Regie: Gregg Fienberg Drehbuch: David Milch, Bernadette McNamara Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12