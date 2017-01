Sky Atlantic HD 10:00 bis 11:00 Serien Big Love Das Ende aller Tage USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Finale der 4. Staffel: Nur noch wenige Tage bis zur Senatswahl. Bill (Bill Paxton) muss nun entscheiden, ob er sein Versprechen einlöst und sich öffentlich zu seinem polygamen Lebensmodell bekennt. Wird er diesen Schritt wagen? - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Zeljko Ivanek (JJ) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: David Petrarca Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Eileen Myers Kamera: Anette Haellmigk Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12