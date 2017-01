Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:00 Krimiserie The Wire Jäger und Gejagte USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken McNulty (Dominic West) ist auf der Suche nach neuen Leichen für seinen vorgetäuschten Serienkiller-Fall. Omar (Michael K. Williams) kehrt nach Baltimore zurück und findet heraus, wer für den Mord an seinem Vertrauten Butchie verantwortlich ist: Marlo (Jamie Hector), der langsam aber sicher zum Boss des Drogenkartells aufzusteigen scheint. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Aidan Gillen (Tommy Carcetti) Reg E. Cathey (Norman Wilson) John Doman (Acting Commissioner William A. Rawls) Clark Johnson (City Editor Augustus 'Gus' Haynes) Originaltitel: The Wire Regie: Daniel Attias Drehbuch: David Simon, Edward J. Burns, David Simon, Edward J. Burns Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 230 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 140 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 140 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 140 Min.