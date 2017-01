Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie The Wire Erfolgsmeldungen USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken McNulty (Dominic West) versucht, mithilfe eines vorgetäuschten Serienkiller-Falls finanzielle Unterstützung von der Stadt zu erhalten. Als er Freamon (Clarke Peters) davon erzählt, will der ihm dabei helfen. Marlo (Jamie Hector) lässt derweil von Proposition Joe (Robert F. Chew) seine Drogengelder in Steuerparadiesen waschen. Zugleich sucht er den direkten Kontakt zu den Griechen, um Joe aus dem Geschäft zu drängen. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Aidan Gillen (Tommy Carcetti) Reg E. Cathey (Norman Wilson) John Doman (Dep. Comm. for Operations William A. Rawls) Clark Johnson (City Editor Augustus 'Gus' Haynes) Originaltitel: The Wire Regie: Joy Kecken, Scott Kecken Drehbuch: David Simon, Chris Collins, David Simon, Chris Collins Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 16