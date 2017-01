Sky Cinema 22:10 bis 00:05 SciFi-Film Die 5. Welle USA 2016 Nach einer Vorlage von Rick Yancey 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In vier Angriffswellen haben extraterrestrische Angreifer weite Teile der Erde zerstört, die Energie gekappt und Killerviren freigesetzt. Während die 5. Welle bevorsteht - die Vernichtung der letzten Metropolen - versucht die junge Cassie (Chloë Grace Moretz) inmitten des Chaos ihren kleinen Bruder zu retten. Misstrauisch verbündet sie sich mit einem jungen Mann. Aber kann sie sicher sein, dass er nicht auch nur eine von "den Anderen" gesteuerte Hülle ist? - Die mitreißende Verfilmung der Sci-Fi-Romanreihe: "Kick-Ass"-Star Chloë Grace Moretz in einem effektstarken Mix aus Alien- und Survival-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chloë Grace Moretz (Cassie Sullivan) Nick Robinson (Ben Parish) Ron Livingston (Oliver Sullivan) Liev Schreiber (Colonel Vosch) Maggie Siff (Lisa Sullivan) Alex Roe (Evan Walker) Maria Bello (Sergeant Reznik) Originaltitel: The 5th Wave Regie: J Blakeson Drehbuch: Susannah Grant, Akiva Goldsman, Jeff Pinkner Kamera: Enrique Chediak Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12