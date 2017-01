National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:00 Dokumentation Zum Töten geboren Jäger der Tiefe USA 2003 Stereo 16:9 Merken Faszinierende Unterwasseraufnahmen der Räuber der Ozeane und ihrer Jagdstrategien bietet die heutige Folge von "Zum Töten geboren". Die Zuschauer erleben hautnah, wie sich zum Beispiel Tintenfische, der bizarre Anglerfisch oder der giftige Steinfisch nahtlos ihrem Hintergrund anpassen - um ihre Beute urplötzlich und im Bruchteil einer Sekunde aus dem Hinterhalt zu schnappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Built for the Kill