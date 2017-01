National Geographic Wildlife 10:25 bis 11:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Aus der Spur geraten USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn Herrchen mit ihrem Hundelatein am Ende sind, kann nur noch Cesar Millan helfen: Ron zum Beispiel wird von Verwandten nicht mehr eingeladen, wenn er im Gespann mit Savannah kommt. Die aggressive Schäferhündin hat schon viele Geburtstage, Grillabende und Partys ruiniert. Auch Cesars nächster Fall hat es in sich: Emily und Jay wohnen mit ihren Hunden in einem haustierfreundlichen Apartmentkomplex. Doch das Vierbeiner-Duo hat auch den geduldigsten Nachbarn inzwischen den letzten Nerv geraubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue