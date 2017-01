National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Maxwell außer Kontrolle USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der winzige Sealyham Terrier Maxwell macht seinem Frauchen Sabrina große Probleme. Sobald das Tier auf der Couch Platz genommen hat, hat Sabrina keine Chance, sich ebenfalls dorthin zu setzen. Sabrina bittet den Hundeflüsterer um Hilfe. Brooklyn, der bullige Mastiff von Woody und Balinda, ist auch so ein Problemfall. Zu Hause Besuch zu empfangen, ist für die beiden praktisch unmöglich geworden, denn Brooklyn verhält sich scheinbar fremden Eindringlingen gegenüber zunehmend aggressiv. Cesar Millan muss sich etwas einfallen lassen, um den angriffslustigen Hund in den Griff zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 231 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min.