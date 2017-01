National Geographic Wildlife 05:40 bis 06:30 Dokumentation Borneos geheime Wildnis Im Waldreich AUS 2015 2017-01-03 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Kinabatangan fließt mitten durch Borneo und dient den verschiedensten Spezies als unversiegbare Lebensader. Fast so alt wie der Fluss selbst ist das Krokodil - ein Reptil, dessen Gestalt sich in über 100 Millionen Jahren kaum verändert hat. Während die Urzeitechse in den Gewässern des Kinabatangan nach Beute jagt, streifen Nebelparder durch das undurchdringliche Waldreich. Die akrobatischen Raubkatzen bewohnen vorwiegend Bäume und sind stets auf der Suche nach Nahrung. Vögel, Hörnchen und Nasenaffen zählen ebenso zu ihren Opfern wie junge Borneo-Orang-Utans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Borneo's Secret Kingdom