Feuerwehrmann C.D. (Steve Martin) leidet unter einer übergroßen Nase. So traut er sich nicht, der hübschen Roxanne (Daryl Hannah) seine Liebe zu gestehen. Als sich Roxanne in C.D.s Kollegen Chris (Rick Rossovich) verliebt, verfasst der Langnasige in dessen Namen feurige Liebesbriefe an die Schöne. - Hinreißend witzig und wunderbar romantisch. In Google-Kalender eintragen