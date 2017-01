Sky Action 22:50 bis 00:25 Thriller Only God Forgives F, DK, THAI, USA, S 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Julian (Ryan Gosling) betreibt in Bangkok einen Boxclub und verdient sein Geld mit Drogengeschäften. Als sein Bruder auf bestialische Weise eine Prostituierte tötet und daraufhin selbst getötet wird, gerät Julian in einen Strudel der Gewalt. Seine Mutter (Kristin Scott Thomas) fordert bedingungslose Rache. Doch ein mächtiger Ex-Cop stellt sich unerbittlich dagegen. - Nicolas Winding Refn und Ryan Gosling zelebrieren nach "Drive" eine gleichermaßen stilisierte wie brutale Racheorgie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Julian) Kristin Scott Thomas (Crystal) Vithaya Pansringarm (Chang) Gordon Brown (Gordon) Tom Burke (Billy) Yayaying Rhatha Phongam (Mai) Sahajak Boonthanakit (Kim) Originaltitel: Only God Forgives Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Nicolas Winding Refn Kamera: Larry Smith Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 16