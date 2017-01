Sky Action 17:30 bis 19:30 Thriller 187 - Eine tödliche Zahl USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Highschool-Lehrer Trevor Garfield (Samuel L. Jackson) wird von einem Schüler niedergestochen. 15 Monate später ist er zwar körperlich genesen, aber die psychischen Wunden sind längst nicht verheilt. Trotzdem versucht er in Los Angeles einen Neuanfang. Aber auch dort bestimmt Gewalt den Schulalltag. Da kommt es zu rätselhaften Racheakten an gewalttätigen Schülern. - Wuchtiges und überraschend differenziertes Ghetto-Drama vom "Waterworld"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Trevor Garfield) John Heard (Dave Childress) Kelly Rowan (Ellen Henry) Clifton Gonzalez Gonzalez (Cesar Sanchez) Karina Arroyave (Rita) Tony Plana (Garcia) Lobo Sebastian (Benny) Originaltitel: One Eight Seven Regie: Kevin Reynolds Drehbuch: Scott Yagemann Kamera: Ericson Core Musik: Chris Douridas, Michael Stearns, David Darling Altersempfehlung: ab 16