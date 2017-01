Sky Action 09:40 bis 11:30 Actionfilm The Devil's Double B, NL 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irak, 1987: Offizier Latif (Dominic Cooper) erhält einen brisanten Auftrag. Er soll Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn Udai (ebenfalls Dominic Cooper) werden. Latif ist klar: Wenn er seine Familie nicht der Rache des Regimes aussetzten will, kann er nicht ablehnen. Doch die Mission erweist sich als mörderisch, denn der Sprössling des Diktators ist ein brutaler Psychopath. Als sich Latif in eine von Udais Gespielinnen veliebt, gerät er in Lebensgefahr. - Greller Actionthriller nach wahren Ereignissen, inszeniert vom "xXx"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Cooper (Latif Yahia / Uday Hussein) Ludivine Sagnier (Sarrab) Philip Quast (Saddam Hussein/Faoaz) Raad Rawi (Munem) Mimoun Oaïssa (Ali) Khalid Laith (Yassem Al-Helou) Dar Salim (Azzam Al-Tikriti) Originaltitel: The Devil's Double Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Jess Franco Kamera: Sam McCurdy Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 16