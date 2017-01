Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - SC Freiburg, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das Spiel gegen Bayer Leverkusen ging schon mal richtig schlecht los für Schalke 04. Nach nur drei Minuten kassierte Abwehrspieler Naldo die schnellste Rote Karte der Vereinsgeschichte. Seine zehn auf dem Feld verbliebenen Mitspieler kämpften in der Folge zwar alle für ihn mit, doch als am Ende die Kräfte schwanden, schlug Bayer einmal gnadenlos zu. "Die bessere Mannschaft hat verloren", erklärte Markus Weinzierl nach der unverdienten 0:1-Pleite. Der S04-Coach war mit der Leistung seines Teams ansonsten "sehr zufrieden". Nach der zweiten unglücklichen Niederlage in Folge zählt gegen Freiburg aber nur die A-Note und das bedeutet: Drei Punkte sind Pflicht. Kommentar: Martin Groß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie