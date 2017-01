Sky Bundesliga 18:00 bis 20:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Länderspielunterbrechung kam für Mainz 05 gerade recht. Die Doppelbelastung aus Bundesliga und Europa League machte sich zuletzt deutlich bemerkbar. "Wir freuen uns jetzt, dass wir in der Pause wieder zu Kräften kommen können", erklärte Martin Schmidt nach dem 1:3 in Leipzig. Der Mainzer Trainer war trotz der Niederlage beim Aufsteiger überzeugt, "dass wir in der Bundesliga eine gute Rolle spielen können". Allerdings nur, sofern sein Team über ausreichend Ausdauer verfügt. Die brauchen die Mainzer auch gegen Freiburg. Der andere Aufsteiger hat mit seiner leidenschaftlichen und kämpferischen Einstellung schon fünf Spiele gewonnen und einen Punkt mehr als die 05er geholt. Kommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie