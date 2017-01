Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga SC Freiburg - Hamburger SV, 4. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Wir haben heute 0:4 gegen Leipzig verloren" - also gegen einen Aufsteiger - "das sagt doch wohl alles!" Lewis Holtby war nach dem Debakel des HSV ordentlich bedient. Dabei hatten sich die Hamburger so "viel vorgenommen", wie Bruno Labbadia betonte. Der Trainer ärgerte sich "unfassbar darüber, wie wir das Spiel verloren haben". Der "Knackpunkt" war für Labbadia, "dass wir es heute versäumt haben, das Tor zu machen". Ganz ähnlich klang Kollege Christian Streich nach dem Freiburger 0:3 in Köln. "Es war nicht so, dass wir keine Torchancen hatten, die haben wir aber nicht genutzt", kritisierte der SC-Coach sein Team. Wer trifft wohl im dire In Google-Kalender eintragen Bildergalerie