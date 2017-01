Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga SC Freiburg - Borussia M'gladbach, 2. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit dem 1:1-Ausgleich in der 92. Minute wähnte sich der SC Freiburg in Berlin bereits am Ziel. "Dann haben wir aber nochmal eine Sekunde nicht aufgepasst", kommentierte SCF-Coach Christian Streich das Gegentor zum 1:2 in der 95. Minute. "Jetzt gehen wir mit null Punkten nach Hause, das ist bitter", ärgerte sich auch Vicenzo Grifo. Und nun kommt im ersten Heimspiel mit der Borussia auch noch eine extrem große Herausforderung auf den Aufsteiger zu. Die Gladbacher setzten sich im Duell der Champions-League-Teilnehmer mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen durch. "Wir haben den Sieg erzwungen und verdient gewonnen", freute sich André Hahn über den gelungenen Auftakt. Kommentar: Roland Eve In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

