TNT-Serie 04:20 bis 05:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 29 Spannungen USA 2011 16:9 Merken Der Umzug steht an und Emily fühlt sich in ihrem neuen Zuhause eher wie ein Gast und weniger als Teil der Familie. Toby macht eine erstaunliche Entdeckung, die Spencer völlig aus dem Konzept bringt. Währenddessen befindet sich Aria in einer äußerst unangenehmen Situation, als Ezra und Jason zum Abendessen bei den Montgomerys eingeladen werden und beide um ihre Aufmerksamkeit buhlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6