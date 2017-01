TNT-Serie 23:45 bis 00:30 Actionserie The Flash Teleportiert USA 2015 16:9 Merken Caitlin glaubt, dass sie und Barry wieder neue Leute kennenlernen sollten, und geht mit ihm zusammen in eine Karaokebar. Während Caitlin kein Glück hat, lernt Barry eine von Iris' Kolleginnen kennen und verabredet sich mit ihr. Als Iris davon erfährt, reagiert sie seltsam. Cisco zieht Hartleys gefährliches Angebot in Betracht und das Team macht sich auf die Suche nach einer Verbrecherin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Rob Hardy Drehbuch: Aaron Helbing, Todd Helbing Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12