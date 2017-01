TNT-Serie 19:15 bis 20:15 Fantasyserie Game of Thrones Das Buch des Fremden USA, GB 2016 16:9 Merken Gemeinsam mit Brienne und Podrick reitet Sansa zur Schwarzen Festung und wird dort von Jon aufgenommen, der verspricht, sie zu beschützen. Als ein Brief von Ramsay eintrifft, muss Jon eine schwere Entscheidung treffen. Während Margaery und Loras Tyrell weiterhin in Haft sind, versucht Tyrion Lennister, Meereen zu retten. Seine Mittel sind Missandei und Grauer Wurm allerdings zuwider. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) Lena Headey (Cersei Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Aidan Gillen (Petyr 'Littlefinger' Baelish) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16