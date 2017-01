TNT-Serie 16:45 bis 17:30 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 30 Tiefschläge USA 2011 16:9 Merken Als Emilys Vater überraschend vorbeikommt, um einem wichtigen Schwimmwettkampf seiner Tochter beizuwohnen, wächst Emily der Berg aus Lügen und Geheimnissen über den Kopf und sie muss ins Krankenhaus. Während Emily in der Klinik ist, wollen Spencer und Aria herausbekommen, welche Rolle der kaputte Hockeyschläger in den letzten Momenten von Alisons Leben gespielt haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chris Grismer Drehbuch: Matt Witten Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12