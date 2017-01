TNT-Serie 12:10 bis 12:55 Krimiserie Cold Case Tupperware USA 2008 16:9 Merken Das Team um Lilly Rush erhält neue Hinweise und rollt daher einen alten Fall aus dem Jahr 1964 erneut auf. Damals war eine junge Frau aus Philadelphia ermordet worden, die als Tupperwarenverkäuferin in den Südstaaten unterwegs war. Kat und Will reisen nach Mississippi, um vor Ort zu ermitteln. Wie sich herausstellt, unterstützte die Frau damals die Bürgerrechtsbewegung im Süden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Alexandra Lydon (Miriam Forrester) Originaltitel: Cold Case Regie: John Finn Drehbuch: Erica Shelton Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine