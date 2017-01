TNT-Serie 09:00 bis 09:45 Krimiserie Quincy Seltsame Freunde USA 1979 Merken Ein Athlet starb an einer Geschlechtskrankheit. Quincy muss nun schnellstens feststellen, wo sich der Sportler angesteckt hat. Er startet eine Reihenuntersuchung unter Prostituierten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Jo Ann Pflug (Marsha) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Peter J. Thompson Drehbuch: Steve Greenberg, Aubrey Solomon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton