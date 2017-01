TNT-Serie 06:00 bis 06:40 Serien McLeods Töchter Falsche Fährte AUS 2008 16:9 Merken Ingrids Versuch, Paul zu erschießen, ist gescheitert. Kaum ist er aus dem Krankenhaus entlassen, terrorisiert er Ingrid und ihre Freunde von Neuem. Sie ist so verzweifelt, dass sie ihren Tod vortäuscht, um in Ruhe leben zu können. Als Paul ihr auf die Schliche kommt, sieht sie nur noch einen Ausweg: gemeinsam mit Marcus zu fliehen! Nach einem Gespräch mit Grace ändert sie ihre Meinung jedoch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Edwina Ritchard (Jaz McLeod) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Steve Mann Drehbuch: Hamilton Budd, Justine Gilmer Kamera: Henry Pierce Musik: Mario Millo Altersempfehlung: ab 12

