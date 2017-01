Goldstar TV 09:00 bis 10:00 Show SchlagerBox D Stereo 16:9 Merken Hits und Clips nonstop. Die bunte Musikmischung präsentiert die ganze Bandbreite des Schlagers. Vom aktuellen Hit über volkstümliche Melodien bis zu internationaler Tanzmusik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jürgen Marcus, Juliane Werding, Roland Kaiser, Monika Martin, Nockalm Quintett, Olaf Berger, Middle Of The Road, Drafi Deutscher, Siw Malmkvist, Helene Fischer, Howard Carpendale, Stefan Waggershausen, Hansi Hinterseer, Marc Pircher, Ute Freudenberg, John Originaltitel: SchlagerBox