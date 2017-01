Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Schatzsucher - Expedition zum Millionenwrack: Das Black-Swan-Projekt USA 2012 Stereo 16:9 Merken Der kostbarste Fund der Seefahrtgeschichte: Spanische Münzen im Wert von 500 Millionen Dollar! Greg Stemm und seine Crew von "Odyssey Marine Exploration" haben im Atlantik einen Jahrhundert-Jackpot aus dem Meer gezogen. Ob die Taucher ihren Schatz behalten dürfen, steht jedoch auf einem anderen Blatt, denn die spanische Regierung hat sich prompt eingeschaltet. Bei dem Wrack soll es sich nämlich um die "Nuestra Señora de las Mercedes" handeln - eine Galeone, die 1804 von britischen Schiffen vor Gibraltar versenkt wurde. Aus diesem Grund betrachten die zuständigen Politiker in Madrid den Fund als nationales Kulturgut. Um die über 500.000 Gold- und Silbermünzen entbrennt ein mit harten . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stolen Gold: Battle for the Black Swan Treasure