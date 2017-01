Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokusoap Pacific Warriors - Jagd auf Riesenfische Rekordjagd vor Big Island USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jedes Jahr im Spätsommer ereignet sich in den Küstengewässern vor Big Island ein einzigartiges Naturspektakel. Dann versammeln sich dort Tausende Gelbflossenthune, um zu laichen. Diese einmalige Chance lassen sich die Kajak-Angler natürlich nicht entgehen. Denn eine bessere Gelegenheit, einen 50-Kilo-Brocken an den Haken zu bekommen, findet man nur selten. Doch die Giganten zu drillen, will gelernt sein. Isaac Brumaghim macht zum ersten Mal Jagd auf die riesigen Ahis und will sich von Profis einige Tricks abschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pacific Warriors Altersempfehlung: ab 12