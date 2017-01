Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Der Weg zum großen Geld GB 2014 Stereo 16:9 Merken Vier Wochen lang haben Holzfäller Sean und sein Team bei minus 40 Grad Schwerstarbeit geleistet. Doch am Ende stehen die Männer in Sibirien mit leeren Händen da. Denn der Auftraggeber ist pleite und kann die Forstarbeiter nicht bezahlen. Die Crew ist total frustriert. Doch eine Chance bleibt dem Team noch. Der "Oberst" hat den Holzfällern als Entschädigung ein Waldstück angeboten. Dieses dürfen sie komplett abernten und den Ertrag für sich behalten. Lassen sich die rauen Burschen auf den Deal ein oder kehren sie Russland enttäuscht den Rücken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 12