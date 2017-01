Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Spürnasen-Special USA 2009 Stereo 16:9 Merken Mensch oder Spürhund - Wer hat beim ultimativen Schnüffel-Test die Nase vorn? In dieser Episode versuchen die Wissensjäger bestens trainierte Vierbeiner der örtlichen Polizei mit ausgebufften Tricks reinzulegen. Für dieses Experiment mimt Jamie einen entflohenen Sträfling und bekommt fünf Minuten Vorsprung - sein Partner Adam heftet sich mit einem ausgebildeten Bluthund an seine Fersen. Wird es Jamie gelingen, seine hartnäckigen Verfolger abzuschütteln, wenn er durch einen Fluss watet, unwiderstehliche Leckerlis am Wegesrand verteilt und Anti-Geruchsbekleidung trägt? Oder sind echte Profi-Vierbeiner gegen solch banale Täuschungs-Versuche völlig immun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters