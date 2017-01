Discovery Channel 11:40 bis 12:25 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Gibt es ein Leben nach dem Tod? USA 2010 Stereo 16:9 Merken Es ist vielleicht die bedeutendste aber zugleich umstrittenste Frage der Menschheit: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn ja, besitzen wir tatsächlich eine Seele? Mit Sicherheit beantworten kann diese Fragen selbst die moderne Medizin nicht. Fest steht nur: Die Erklärungsansätze mysteriöser Nahtoderfahrungen reichen von einer spirituellen Reise ins Jenseits bis hin zu körpereigenen Drogen, die in Extremsituationen von unserem Gehirn ausgeschüttet werden. Gemeinsam mit Medizinern und Philosophen unternimmt Morgan Freeman in dieser Folge einen spannenden Erklärungsversuch zwischen neurologischen Forschungsergebnissen und der Suche nach unserem eigenen Bewusstsein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Morgan Freeman Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole Altersempfehlung: ab 6